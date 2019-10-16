Захисник “Ліверпуля” потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Захисник англійського футбольного клубу “Ліверпуль” Трент Александер-Арнольд потрапив до Книги рекордів Гіннеса за кількістю передач в одному сезоні АПЛ.

Минулого сезону Трент Александер-Арнольд зробив 12 результативних передач в АПЛ - це рекорд серед захисників, повідомляє XSPORT із посиланням на клубну пресслужбу.

Інший захисник "Ліверпуля" Ендрю Робертсон зробив 11 передач.

Попередній рекорд — 11 результативних передач в АПЛ - належав захисникам “Евертона”. Енді Хінчкліфф відзначився таким досягненням в сезоні-1992/95, а Лейтон Бейнс — у сезоні-2010/11.

Всього на рахунку Трента 16 результативних передач у всіх турнірах минулого сезону.

Фото: Sky Sports