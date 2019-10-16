Захисник “Ліверпуля” потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Укрінформ
Захисник англійського футбольного клубу “Ліверпуль” Трент Александер-Арнольд потрапив до Книги рекордів Гіннеса за кількістю передач в одному сезоні АПЛ.
Минулого сезону Трент Александер-Арнольд зробив 12 результативних передач в АПЛ - це рекорд серед захисників, повідомляє XSPORT із посиланням на клубну пресслужбу.
Empire of The Kop: Trent Alexander-Arnold named in Guinness Book of World Records 2020 https://t.co/nHnVI57JHM #lfc #ynwa pic.twitter.com/6Gv2YIyJDE— Liverpool News 365 (@iLiverpoolApp) 16 жовтня 2019 р.
Інший захисник "Ліверпуля" Ендрю Робертсон зробив 11 передач.
Попередній рекорд — 11 результативних передач в АПЛ - належав захисникам “Евертона”. Енді Хінчкліфф відзначився таким досягненням в сезоні-1992/95, а Лейтон Бейнс — у сезоні-2010/11.
Всього на рахунку Трента 16 результативних передач у всіх турнірах минулого сезону.
Фото: Sky Sports