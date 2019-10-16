Українські борці здобули дві "бронзи" на Всесвітніх пляжних іграх у Досі

В передостанній змагальний день перших в історії Всесвітніх пляжних ігор представники боротьби поповнили скарбничку збірної України двома бронзовими медалями.

Авторами історичних нагород стали Ірина Пасічник у ваговій категорії +70 кг та Василь Михайлов (до 80 кг). Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Як повідомлялося, першу медаль нового мультиспортивного форуму принесла Україні також представниця пляжної боротьби - Аліна Бережна. Спортсменка у ваговій категорії до 70 кг виборола звання віцечемпіонки І Всесвітніх пляжних ігор.

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Перші в історії Всесвітні пляжні ігри, які стартували в Досі (Катар) 12 жовтня, зібрали понад 1360 спортсменів зі всієї планети. На престижному старті Україну представляють 33 спортсмени у 7 видах спорту та 8 дисциплінах: плаванні на відкритій воді, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі.