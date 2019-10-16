Збірна Іспанії з національним рекордом відібралася на футбольний Євро-2020

Збірна Іспанії з футболу всьоме поспіль вийшла на чемпіонат Європи, встановивши національний рекорд.

Футболісти збірної Іспанії гарантували собі місце у фінальній частині чемпіонату Європи 2020 року після вчорашньої нічиєї з командою Швеції (1:1), повідомляє Sport Arena.

Відео кращих моментів матчу:

Іспанія зберігає лідерство у відбірковій групі F, випереджаючи найближчого переслідувача (Швецію) на 5 очок. Команда відібралаcя на футбольний чемпіонат Європи всьоме поспіль — це новий національний рекорд.

Нагадаємо, 14 жовтня національна збірна України з футболу здобула шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково гарантувала собі участь у фінальному турнірі XVI континентальної першості. У своєму сьомому відбірковому матчі підопічні Андрія Шевченка обіграли чинного володаря титулу команду Португалії (2:1).

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - 11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).

Заключний поєдинок відбору Євро-2020 з футболу збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти Сербії.

Фото: euro2020.football.ua