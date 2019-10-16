За підозрою в корупції затримано п'ятьох чиновників Болгарського футбольного союзу
Інформацію про це підтвердила прессекретар Генеральної прокуратури Болгарії Рум'яна Арнаудова, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Обшуки і затримання чиновників Болгарського футбольного союзу було проведено в рамках кримінальної справи про корупцію», - зазначила Арнаудова.
Як стало відомо, серед затриманих - голова Суддівської комісії футбольного союзу Йордан Сталев.
В ході обшуків було конфісковано бухгалтерську документацію, а також електронні носії інформації.
До проведення обшуків про свою відставку заявив глава Болгарського футбольного союзу Борислав Михайлов.
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив у цьому зв'язку, що відставка Михайлова і обшуки не мають нічого спільного зі вчорашнім футбольним матчем в рамках Євро-2020 між Болгарією й Англією (болгари програли матч з розгромним рахунком 0: 6), оскільки кримінальну справу було заведено кілька днів тому.
На фото: Й.Сталев/pronewsdobrich.bg