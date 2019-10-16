ФІФА може довічно заборонити расистам відвідувати матчі

Міжнародна федерація футболу вивчає расистський інцидент, який стався під час матчу між збірними Болгарії та Англії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"ФІФА очікує якомога швидше отримати відповідні відомості щодо справи від Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА)... Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав футбольні асоціації знайти нові, сильніші та ефективніші способи викорінення расизму у футболі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, першочерговим заходом Інфантіно запропонував усім організаторам змагань ввести довічну заборону відвідувати стадіони тим, хто буде визнаний винним в расистській поведінці під час футбольних матчів.

"ФІФА може поширити такі заборони по всьому світу", - додав Інфантіно.

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Приводом до таких ініціатив став інцидент на матчі між збірними Болгарії та Англії, який проходив у Софії та закінчився з рахунком 0:6, уточнює DW. Вболівальники господарів поля вигукували расистські образи на адресу англійців, а також кидали на поле різні предмети. Крім того, повідомлялося, що фанати болгарської команди використовували фашистське привітання.

За даними фактами УЄФА відкрила справу стосовно Болгарського футбольного союзу.