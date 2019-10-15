Боєць ММА Конор Макгрегор у жовтні відвідає Київ

Екс-чемпіон UFC ірландський боєць змішаних бойових мистецтв Конор Макгрегор в жовтні відвідає Київ.

Конор Макгрегор отримав запрошення на закриту вечірку букмекерської компанії, яка відбудеться в Києві 22 жовтня.

На захід також запрошені зірки спорту, телеведучі, музиканти.

Про це повідомляє chpmclub в Instagram.

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Нагадаємо, у березні 31-річний екс-чемпіон UFC у напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор оголосив про завершення кар’єри, про яке пізніше передумав, а також запросив чемпіона WBA і WBO в легкій вазі українського боксера Василя Ломаченка до ММА.

Фото: MMA Fighting