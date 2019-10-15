Боєць ММА Конор Макгрегор у жовтні відвідає Київ
Укрінформ
Екс-чемпіон UFC ірландський боєць змішаних бойових мистецтв Конор Макгрегор в жовтні відвідає Київ.
Конор Макгрегор отримав запрошення на закриту вечірку букмекерської компанії, яка відбудеться в Києві 22 жовтня.
На захід також запрошені зірки спорту, телеведучі, музиканти.
Про це повідомляє chpmclub в Instagram.
Нагадаємо, у березні 31-річний екс-чемпіон UFC у напівлегкій і легкій вазі Конор Макгрегор оголосив про завершення кар’єри, про яке пізніше передумав, а також запросив чемпіона WBA і WBO в легкій вазі українського боксера Василя Ломаченка до ММА.
Фото: MMA Fighting