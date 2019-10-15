Сергій Дзінзірук, чемпіон світу WBO (2005-2011)

Сергій Дзінзірук став чемпіоном світу в 2005 році й вважався експертами боксу одним із найбільш технічних боксерів планети. Протягом 6 років броварчанин відстоював свій чемпіонський титул WBO і став першим українцем, який бився за діамантовий пояс WBC. В інтерв'ю Укрінформ Дзінзірук пояснив, чому так пізно дебютував на американському рингу, розповів про закулісну кухню професійного боксу і вечерю з Доном Кінгом в Лос-Анджелесі.

З ЛОНДОНА ДО ГАМБУРГА

- Сергію, свою професійну боксерську кар'єру ви починали в 1998 році в англійській компанії «Панікс промоушн». Перетиналися в Лондоні з Ленноксом Льюїсом?

- На рівні «Привіт, як справи?». Коли тільки приїхав у Лондон, він уже був там зіркою першої величини. Тренувалися з ним у різний час. Але якось Леннокс прийшов у зал під час мого тренування. Нам усім одразу ж сказали закінчувати заняття – Льюїс готувався до чемпіонського бою. Про «Панікс промоушн» досі згадую з теплотою. По-перше, Лондон – гарне місто з оригінальною архітектурою. По-друге, отримані мною знання в царині професійного боксу дозволили мені в 2001 році підписати непоганий контракт з «Універсумом». Я вже знав – що скільки коштує на цьому ринку. По-третє, захищаючи кольори «Панікса», провів 20 рейтингових боїв, у яких здобув 20 перемог. З таким послужним списком вже набагато простіше було знайти собі нову промоутерську компанію. І підписати з нею контракт на покращених умовах. Так що «Панікс» виявився для мене гарним стартовим майданчиком.

- Що сталося з «Панікс промоушн»?

- Компанію закрили. Дон Кінг умовив Льюїса на переїзд в Америку, хоча у Леннокса був чинний контракт із «Паніксом». Британці почали судитися з Льюїсом, але адвокати Кінга виграли справу. Власник «Панікса» на емоціях вирішив зав'язати з боксерським бізнесом.

- Коли ви підписали контракт із німецьким «Універсум», там уже були брати Клички і ще з півдесятка українських боксерів. Хто був найвеселішим в українській компанії?

- Ще один наш чемпіон світу Володимир Сидоренко. Хоча саме його ми з Андрієм Котельником і ще одним нашим приятелем Стасом якось непогано розіграли. Володя на один зі своїх боїв у Німеччині приїхав на власному авто. А вже після переможного поєдинку відправився на три дні відпочивати до Франції. Машину залишив у Гамбургу, біля будинку, де знімав квартиру. Стас надрукував папір німецькою мовою – повідомлення начебто місцевої дорожньої інспекції. Мовляв, ви неправильно припаркували свою машину. За це порушення ми вилучаємо номерні знаки автомобіля і рекомендуємо з'явитися для розгляду за такою-то адресою. Вранці в день приїзду Сидоренка я поклав папір під лобове скло і відкрутив номери. Потім пішов на тренування. Володя приїхав до обіду. Підійшов до машини, прочитав послання – і обімлів. Відверто розгубився. Всім знайомим дзвонив, консультувався – як йому варто вчинити в даній ситуації. Ми ж йому тільки співчутливо кивали головою, мовляв, не пощастило тобі, тут такі суворі закони. Сидоренко вже навіть трохи запанікував... Лише ввечері зізналися в розіграші й разом із Володимиром дружно сміялися декілька хвилин.

- Давайте про більш серйозні речі. Ви завоювали пояс чемпіона світу в 2005 році. Коли вас перестали влаштовувати німецькі промоутери?

- Братів Кличко він перестав влаштовувати задовго до мене. Віталій і Володимир сказали їм «ауфідерзейн» ще в 2004 році. І як показали подальші події, це було правильне рішення. У мене до «Універсум» були такі ж претензії, як і у братів: німці просто були не в змозі вивести мене на американський ринок. А в США індустрія професійного боксу – найбільш розвинена в світі. У підсумку всі свої чемпіонські бої проводив виключно в Німеччині. Дехто мене за це називав домашнім чемпіоном. Але хіба я в цьому винен? Адже всі права на мої бої належали «Універсуму» – і німці вирішували, де їм організовувати свої боксерські вечори. В Америку їх просто не пускали.

- Що стало останньою краплею, що переповнила вашу чашу терпіння?

- У 2009 році «Універсум» не зміг організувати мені жодного поєдинку. Весь рік пішов коту під хвіст! Мій поріг терпіння був великий. Але все має свої межі. Німці мене відпускати не бажали – спробували пролонгувати угоду. Я здивувався – і відправився за консультацією до юриста. Юрист сказав, що пролонгація контракту в односторонньому порядку порушує конвенцію Євросоюзу з прав людини. Міг судитися з німцями. І напевно виграв би судовий розгляд. Але в підсумку мої нові американські промоутери змогли з ними домовитися, і ми розійшлися полюбовно.

- Скільки у вас було пропозицій від американських промоутерських компаній?

- У Лос-Анджелесі зустрівся з нинішнім промоутером Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика Бобом Арумом. Він тоді був ще дуже молодий, йому не було й 80 років. Повечеряв із Доном Кінгом, він запропонував попрацювати з ним. Але мене ця пропозиція не надихнула. У підсумку підписав контракт з двома компаніями-партнерами – Banner Promotions і Gary Shaw. Вони вирішили питання з «Універсумом», заплативши за мене відступні.

- Гамбург, де провели майже 8 років своєї професійної боксерської кар'єри, покидали зі сльозами на очах?

- Особливої ностальгії не відчував. Вдячний «Універсуму» за те, що вони вели мене протягом стількох років. За цей час німці вклали в мене чимало грошей. Я вважаю, що розрахувався з ними сповна – своїми перемогами на рингу. Німецька промоутерська компанія – це комерційний проект. Основні гроші «Універсум» заробляв, продаючи права на трансляцію своїх боксерських вечорів німецькому телеканалу ZDF. За рік компанія організовувала 10 боксерських шоу і отримувала близько 20 мільйонів євро.