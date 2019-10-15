Житомирський спортсмен-дефлімпієць переміг на чемпіонаті Європи з дзюдо

Житомирський спортсмен Лука Нетяга переміг на другому чемпіонаті з дзюдо серед дефлімпійців.

Про це повідомляє сайт «Спортивний Житомир».

«У ваговій категорії до 90 кг у фіналі проти російського спортсмена Лука Нетяга здобув безперечну перемогу, ставши чемпіоном Європи 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Лука Нетяга є вихованцем Житомирського регіонального центру «Інваспорт».

Другий чемпіонат Європи з дзюдо серед дефлімпійців проходив у бельгійському місті Брасхат упродовж 10-14 жовтня. Зазначається, що у змаганнях взяли участь майже 90 кращих спортсменів-дзюдоїстів Європи.

Відео церемонії нагородження:

Як повідомляє пресслужба Спортивної федерації глухих України, 14 жовтня збірна команда України з дзюдо повернулася з чемпіонату Європи з дзюдо серед глухих спортсменів (м.Брасхат, Бельгія) з 6 золотими, 4 срібними та 7 бронзовими медалями.