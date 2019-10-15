У Коломиї четверо атлетів протягли танк на відстань 3 м 35 см і встановили рекорд

У Коломиї під час Богатирських ігор четверо атлетів протягли танк Т-34 на відстань 3 м 34 см і зафіксували офіційний рекорд України.

Про це повідомив у Facebook володар титулу «Найсильніша людина Прикарпаття» Володимир Пиндус, який взяв участь у встановленні рекорду.

«Рекорд встановлено! Ми протягнули танк Т-72 вагою 41 тона на відстань 3 м 35 см», - написав Пиндус.

Раніше Пиндус повідомив, що, окрім нього, на національний рекорд йдуть рекордсмен України, Європи, світу Костянтин Ільїн з Чернівців, чемпіон світу (U105) в команді Валерій Газаєв та володар титулу «Закарпатський ведмідь» Володимир Цифра.

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Організаторами встановлення рекорду у Коломиї виступили «Фонд пам'яті Андрія Федчука» та 10-та гірсько-штурмова бригада.