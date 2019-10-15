Завацька стартує матчем з туркенею на турнірі ITF в Угорщині

Українська тенісистка Катаріна Завацька отримала третій номер посіву на турнірі ITF Kiskút Opeс в угорському місті Секешфехервар із призовим фондом 60 тис дол.

Першою суперницею уродженки Луцька стане турецька тенісистка Чагла Буюкакчай, повідомляє Укрінформ.

До Завацької в основній сітці може приєднатися ще одна представниця України - Марина Чернишова, яка вийшла у фінал кваліфікації. У стартовому матчі відбору харків'янка легко обіграла угорську тенісистку Б'янку Бекефі - 6:1, 6:3.

За місце в "основі" Марина посперечається з румункою Ніколетою-Каталіною Дашкалу.

Чернишова виступить на турнірі і в змаганнях пар. Її партнерка - словачка Шанталь Шкамлова.

На фото: Катаріна Завацька.