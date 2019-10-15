Українська борчиня здобула історичну медаль I Всесвітніх пляжних ігор

Україна виборола історичну, першу нагороду на перших Всесвітніх пляжних іграх, що проводяться в Досі (Катар) під егідою Асоціації Національних олімпійських комітетів (АНОК).

Володаркою срібної нагороди стала Аліна Бережна у змаганнях з пляжної боротьби у ваговій категорії до 70 кг. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

У груповому турнірі I Всесвітніх пляжних ігор Аліна Бережна перемогла своїх суперниць з Колумбії, Болгарії, Сполучених Штатів Америки і Франції, а в півфінальній сутичці була сильнішою за румунку.

У фіналі їй протистояла колумбійка Татьяна Рентерія, яку українка перемогла раніше на груповій стадії, але у вирішальному поєдинку поступилася їй 2-3 і стала володаркою срібної медалі.

"Це безперечно успіх для мене. Враховуючи те, що раніше у мене не було досвіду виступів у пляжній боротьбі, а часу на підготовку практично не було. У нас тільки закінчився чемпіонат світу і мені запропонували спробувати свої сили у новому виді. Це цікаво, тож я вирішила, чому б і ні, і у мене непогано вийшло. Моє “срібло” стало першою для України нагородою в історії Всесвітніх пляжних ігор. Цим можна пишатися”, - прокоментувала своє досягнення новоспечена віцечемпіонка І Всесвітніх пляжних ігор.

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Нагадаємо, що з 12 по 16 жовтня в Досі (Катар) тривають перші в історії Всесвітні пляжні ігри, які зібрали понад 1360 спортсменів зі всієї планети.

На престижному старті Україна представлена 33-ма спортсменами, які виступають у 7 видах спорту та 8 дисциплінах: плаванні на відкритій воді, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі.