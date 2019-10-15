Збірні України з баскетболу 3х3 одержали перші перемоги на Всесвітніх пляжних іграх
У перший для себе змагальний день українські збірні зіграли по два матчі й одержали свої перші перемоги: чоловіки перемогли в обох матчах, жінки — в одному. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Результати матчів першого змагального дня на І Всесвітніх пляжних іграх у Досі:
Україна – Малі (жінки) — 15:17;
Україна – Аргентина (жінки) – 21:15;
Україна – Намібія (чоловіки) – 20:14;
Україна – Йорданія (чоловіки) – 17:15.
Сьогодні, 15 жовтня, жіноча збірна з баскетболу 3х3 проведе матч проти Франції, чоловіки - проти Монголії.
Нагадаємо, 11 жовтня в Досі (Катар) стартували перші в історії Всесвітні пляжні ігри, які проходять під егідою Асоціації національних олімпійських комітетів і триватимуть до 16 жовтня.
На І Всесвітніх пляжних іграх Україну представляють 33 спортсмени, які виступають у 7 видах спорту та 8 дисциплінах. Українці змагаються у плаванні, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі.
Учасники історичного спортивного форуму розіграють 34 комплекти нагород у 14 видах спорту та 16 дисциплінах.