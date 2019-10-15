Букмекери дали прогноз на поєдинок Ястремська - Касаткіна

Друга “ракетка” України Даяна Ястремська стартує на турнірі VTB Kremlin Cup матчем проти діючої чемпіонки Дар'ї Касаткиної.

Поєдинок пройде 15 жовтня на Центральному корті й розпочнеться не раніше 14.30 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Даяна Ястремська наразі посідає 28 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Дар’я Касаткіна (Росія) — 37-е.

Букмекери практично на рівних оцінюють шанси тенісисток на вихід до 2 кола турніру VTB Kremlin Cup (WTA Premier) у Москві. На перемогу Даяни Ястремської пропонується коефіцієнт 1,805, на перемогу Дар'ї Касаткиної - 2,005.

Ястремська вдруге грає в Москві, але вперше виступить в основній сітці. Касаткіна грає на домашньому турнірі всьоме поспіль. Минулого року вона виграла Кубок Кремля, обігравши у фіналі Онс Жабер.

Фото: Jimmie48 Photography