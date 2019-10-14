Українська футбольна

Українська футбольна "молодіжка" перемогла в Афінах Грецію

Укрінформ
Футболісти молодіжної збірної України з футболу (U21) обіграли у понеділок, 14 жовтня, у товариському матчі ровесників з Греції. 

Гра на арені "Апостолос Ніколаїдіс" завершилася на користь підопічних Руслана Ротаня з рахунком 2:0, повідомляє Укрінформ.

Як інформувало агентство, минулого тижня у черговому поєдинку відбору Євро-2021 українська "молодіжка" в гостях поступилася команді Румунії - 0:3. 

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Наступний матч кваліфікації наша команда проведе 15 листопада у Львові проти Данії.  

Становище збірних у групі 8  Євро-2021: Фінляндія - 7 очок (після 3-х матчів), Данія 6 (2), Румунія - 3 (2), Україна - 3 (3), Північна Ірландія 2 (3), Мальта - 1 (3).

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