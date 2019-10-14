Фінал Кубка України з футболу можуть зіграти в Тернополі

14 жовтня у київському Будинку футболу пройшло засідання виконкому Української асоціації футболу.

Серед інших питань - визначення місця проведення фінального матчу Кубку України сезону-2019/2020, який попередньо запланований на 13 травня 2020 року. Вирішальний поєдинок може пройти в Тернополі, повідомляє пресслужба УАФ.

"Розширення географії проведення в Україні важливих матчів, у тому числі - фіналів Кубку країни, є одним із пріоритетів у роботі асоціації. Так, фінали чотирьох попередніх турнірів пройшли у Львові, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі. Така позиція дозволяє не лише популяризувати футбол у регіонах, але й покращувати футбольну інфраструктуру міст та арен, обраних для проведення таких поєдинків. Членам виконкому запропоновали підтримати ідею провести фінал Кубка на тернопільському Міському стадіоні", - зазначається у повідомленні.

Голова Тернопільської обласної федерації футболу Тарас Юрик запевнив, що така ініціатива попередньо отримала підтримку обласного центру на всіх рівнях. Ураховуючи також, що саме там рік тому на високому організаційному рівні проведели матч відбору жіночого чемпіонату світу Україна — Угорщина (2:0), члени виконкому попередньо підтримали кандидатуру Тернополя. Було ухвалено рішення найближчим часом сформувати комісію УАФ, яка протягом місяця вивчатить всі деталі щодо організації матчу. Після її звіту затвердять остаточне рішення.