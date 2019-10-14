Марта Костюк зіграє в основній сітці турніру WTA в Люксембургу

Українка Марта Костюк уперше з травня нинішнього року виступить в основній сітці змагань Жіночої тенісної асоціації (WTA).

У понеділок 17-річна киянка вийшла до основної сітки турніру WTA International у Люксембургу із призовим фондом 250 тис дол, повідомляє Укрінформ.

У фіналі кваліфікації Марта мала зустрітися з четвертою сіяною швейцаркою Штефані Фегеле, однак суперниця не вийшла на корт.

На попередніх стадіях кваліфікації Костюк у двосетових матчах залишила за бортом турніру Деспіну Папаміхаїл із Греції та словенку Катю Юван.