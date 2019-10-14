Козлова знялася з 250-тисячника WTA в Люксембургу

Українська тенісистка Катерина Козлова була змушена відмовитися від участі в турнірі WTA International у Люксембургу із призовим фондом 250 тис дол.

Виною всьому є травма, яку уродженка Миколаєва отримала у другому сеті матчу 2-го раунду змагань в Лінці (Австрія) проти американки Корі Гофф, повідомляє Тенісний портал України.

У першому раунді Козлова мала зіграти з першою сіяною - Елізе Мертенс з Бельгії.

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Додамо, що у фінал кваліфікації цього турніру вийшла інша представниця України - 17-річна Марта Костюк. За місце в основній сітці українка 14 жовтня зустрінеться зі швейцаркою Штефані Фегеле (4-й номер посіву).