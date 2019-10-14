«Динамо» додатково заробило на трансфері Бельханда 500 тисяч євро

Кияни отримали бонус за зіграні 75 матчів марокканця у складі «Галатасараю».

Півзахисник Юнес Бельханда, який нині виступає за турецький «Галатасарай», продовжує приносити дохід своєму колишньому клубу - київському «Динамо». Марокканець вже зіграв за «Галатасарай» 75 матчів, тому турки виплатили українському клубу бонус - 500 тисяч євро. Про це повідомляє Sabah.com.

З огляду на вартість трансферу хавбека - 8 мільйонів євро, то сума виплат (разом з бонусами) київському клубу становить 9,75 мільйонів євро.

У цьому сезоні марокканець провів за «Галатасарай» 6 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом і однією гольовою передачею.

Нагадаємо, Юнес Бельханда виступав в «Динамо» з 2013 по 2017 рік (з перервою на оренди). Всього півзахисник провів 88 матчів, в його активі 11 голів за киян у всіх турнірах.