Кенійська бігунка побила світовий рекорд у марафоні

Кенійська бігунка Брігід Косгей виграла Чиказький марафон зі світовим рекордом.

Попередній рекорд тримався 16 років, повідомляє Трибуна.

Косгей пробігла дистанцію за 2.14,04 і побила рекорд британки Поли Редкліфф, який був встановлений на Лондонському марафоні у 2003 році й становив 2.15,25.

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Нагадаємо: раніше олімпійський чемпіон 2016 року Еліуд Кіпчоге став першим легкоатлетом в історії, якому вдалося пробігти марафонську дистанцію менш ніж за 2 години, а саме за 1 годину 59 хвилин і 40 секунд.