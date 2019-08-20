«Бешикташ» заплатить 3 млн євро за Коноплянку

Український півзахисник заробить в «Бешикташі» 10 млн євро.

«Бешикташ» погодив трансфер півзахисника «Шальке» Євгена Коноплянки. Про це повідомляє ntvspor.net.

За інформацією джерела, «Шальке» отримає за українського хавбека 3 мільйони євро. Коноплянка ж підпише з «Бешикташем» чотирирічну угоду, згідно з якою зароблятиме 2,5 мільйона євро за сезон.

Вчора повідомлялося, що «Бешикташ» погодився підвищити початкову пропозицію по Коноплянці з 2,5 до 3 мільйонів євро.

Контракт Коноплянки з «Шальке» розрахований до кінця сезону 2019/20. Transfermarkt оцінює українця в 6,5 млн євро.

«Бешикташ» за підсумками минулого сезону став третьою командою Туреччини і стартує в єврокубках з групового раунду Ліги Європи.