Українські дзюдоїсти в Токіо готуються до старту на ЧС-2019

25 серпня в Токіо стартує чемпіонат світу з дзюдо.

На світову першість українські дзюдоїсти вирушили заздалегідь, аби мати час акліматизуватися та звикнути до різниці в часі, повідомляє Glavcom.ua.

Очікується, що участь у чемпіонаті світу-2019 з дзюдо, який пройде 25 серпня - 1 вересня в Токіо, візьмуть понад 800 спортсменів з півтори сотні країн.

Україну на змаганнях представлятимуть 10 спортсменів: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Богдан Ядов, Артем Хомула, Кеджау Ньябалі, Дар’я Білодід, Марина Черняк, Марія Скора, Єлизавета Каланіна і Галина Тарасова.

Дар’я Білодід і Георгій Зантарая вийдуть на татамі вже в перший змагальний день. Білодід відстоюватиме свій титул чемпіонки, а Зантарая рівно через десять років після завоювання "золота" спробує повернути собі світову корону.

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Відеосюжет телеканалу “UA-Перший” про підготовку збірної України до чемпіонату світу:

Відзначимо, що це останній чемпіонат світу з дзюдо перед Олімпійськими іграми-2020, які також пройдуть у Токіо.

Фото: facebook/НОК України