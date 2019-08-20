Українські дзюдоїсти в Токіо готуються до старту на ЧС-2019
На світову першість українські дзюдоїсти вирушили заздалегідь, аби мати час акліматизуватися та звикнути до різниці в часі, повідомляє Glavcom.ua.
Очікується, що участь у чемпіонаті світу-2019 з дзюдо, який пройде 25 серпня - 1 вересня в Токіо, візьмуть понад 800 спортсменів з півтори сотні країн.
Україну на змаганнях представлятимуть 10 спортсменів: Артем Лесюк, Георгій Зантарая, Богдан Ядов, Артем Хомула, Кеджау Ньябалі, Дар’я Білодід, Марина Черняк, Марія Скора, Єлизавета Каланіна і Галина Тарасова.
Дар’я Білодід і Георгій Зантарая вийдуть на татамі вже в перший змагальний день. Білодід відстоюватиме свій титул чемпіонки, а Зантарая рівно через десять років після завоювання "золота" спробує повернути собі світову корону.
Відеосюжет телеканалу “UA-Перший” про підготовку збірної України до чемпіонату світу:
Відзначимо, що це останній чемпіонат світу з дзюдо перед Олімпійськими іграми-2020, які також пройдуть у Токіо.
Фото: facebook/НОК України