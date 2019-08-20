Конференція звільнила Башенка з посади президента Федерації велоспорту України

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко звільнений зі своєї посади учасниками позачергової конференції організації.

Про це у Facebook повідомив юрист Юрій Юрченко.

Як інформувало агентство, 12 липня нинішнього року президія Федерації велоспорту рекомендувала виключити зі складу організації її президента Олександра Башенко. Рішення пов'язане із конфліктом Башенка та велогонщиці Ганни Соловей, якій президент федерації нахамив після Європейських ігор у Мінську.

Соловей, яка виграла "золото" Мінська-2019, була обурена тим, що Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Сергія Мухомора, який за словами Ганни, не має відношення до перемоги. За це їй нахамив президент Федерації велоспорту Олександр Башенко. Соловей заявила, що вимагатиме його відставки, а сам Башенко погрожував виключити спортсменку з національної збірної.

Підтримку Ганні Соловей висловили міністр молоді та спорту Ігор Жданов, а також екс-велогонщик Ярослав Попович.

Позачергова конференція Федерації велоспорту було призначено на сьогодні.