“Маріуполь” орендував у “Шахтаря” Кулакова

20-річний нападник донецького футбольного клубу “Шахтар” Андрій Кулаков наступний сезон проведе у “Маріуполі”.

“Маріуполь” на 1 сезон орендував у “Шахтаря” кращого бомбардира минулорічного молодіжного чемпіонату України з футболу Андрія Кулакова. Про це повідомляє пресслужба ФК “Маріуполь”.

“Новачком нашої команди став Андрій Кулаков. Нападник “Шахтаря” виступатиме за азовців на правах оренди. Термін угоди розрахований на один сезон”, - йдеться в повідомленні.

Андрій Кулаков є вихованцем Академії ФК “Металіст” (Харків), а 2016 року перейшов до Академії “Шахтаря”. В юнацькій першості забив 19 м’ячів.

Минулого сезону нападник став кращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України, забивши 14 м’ячів у 28 матчах за “Шахтар”.

Фото: shakhtar.com