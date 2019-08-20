Суркіс, Михайличенко і біг по колу

Олексій Михайличенко знову працюватиме в «Динамо» головним тренером.

Добігає кінця перший тиждень роботи нового головного тренера київського «Динамо» Олексія Михайличенка. Його призначення стало черговим суперечливим рішенням президента клубу Ігоря Суркіса. Хоча й не позбавленим своєї логіки.

Повернутися через 15 років

Насамперед, про очевидні аргументи «проти». В часи головного тренера Хацкевича Михайличенко працював спортивним директором клубу. А отже, також несе відповідальність за результат і якість гри команди, адже усі кадрові рішення йшли через нього. В результаті ж ми маємо звільнення штабу Хацкевича, а Михайличенко, навпаки, отримує підвищення. Виходить якось дивно і несправедливо.

Ще один кричущий факт не на користь Михайличенка – тривала пауза в роботі головного тренера. Він 15 років не очолював клуб і 10 років взагалі не працював тренером! Як слушно написали в соцмережах: «А ви б довірили свою дитину хірургу, який не мав 15 років практики?» Звичайно, увесь цей час Олексій Олександрович залишався в темі, але слідкувати за тактичними новинками і самому втілювати їх в життя – це дві великі різниці.

До речі, 15 років тому Михайличенка звільнили з «Динамо» після провального матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Трабзонспора» (1:2). Пригадується, тоді він безапеляційно і привселюдно звинуватив в усьому гравців, що і пришвидшило його відставку. Не найкращі спогади і про його звільнення зі збірної, коли ми бездарно провалили перехідні матчі на ЧС-2010 проти Греції.

«Своя людина» Суркіса

Головний і фактично єдиний аргумент «за» нещодавно оприлюднив сам Ігор Суркіс. За його словами, сьогодні ніхто так добре не знає команду, як Михайличенко. І це правда. І це дуже добре, бо головний тренер не витрачатиме час на знайомлення і вхід у справи. Його штаб здатен вже підлаштовувати команду під своє бачення гри і має чітке уявлення про можливості того чи іншого гравця.

Яким свого часу був тренером Михайличенко? В цілому, він вважався сильним фахівцем. При ньому, «Динамо» регулярно набирало очки, брало титули, а молоді гравці отримували свій шанс і прогресували. Скажімо, саме під керівництвом Михайличенка молодіжна збірна України стала віце-чемпіоном Європи-2006.

Однак, будьмо відвертими. Михайличенко сьогодні найзручніша фігура для Суркіса. Вони давно знайомі, президент добре знає, що очікувати від нового головного тренера, на які важелі тиснути і які аргументи наводити у разі суперечок. Михайличенко – це чергова «своя людина» Суркіса на посаді головного тренера, бо йти на ризик і запрошувати того ж Вернидуба чи амбітного іноземця він не захотів. Тому і спостерігаємо далі за динамівським бігом по колу.

Святослав Василик, Київ

Фото: офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ)