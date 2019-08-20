Володимир Кличко: На початку профі-кар'єри нам пропонували німецькі псевдоніми

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко розповів, як відмовився від німецького псевдоніму на рингу.

За словами Володимира, йому із братом Віталієм завжди хотілося виступати у боксі під власними номерами, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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"Попри стандартну практику, я ніколи не хотів, щоб у мене був німецький псевдонім у боксі. Спочатку професіональної кар'єри, у середині 1990-х, нам із братом пропонували називатися Вальтером і Віллі Клічманнами. Ми подякували і відмовилися, - написав Володимир у своїй книзі "Управління викликами. Як застосовувати спортивну стратегію у житті та бізнесі". - Не лише тому, що нам не подобалися ці псевдоніми, а й тому, що нам здавалося автентичним і справжнім виступати під власними іменами".