Марко Девич став футболістом сербського клубу "Вождовац"

Екс-форвард донецького "Шахтаря", харківського "Металіста" та футбольної збірної України Марко Девич підписав контракт із сербським клубом "Вождовац".

У команді, за яку гравець вже виступав 2004 року, гравець проведе увесь нинішній сезон, повідомляє Sport Arena.

Останнім клубом Девича був азербайджанський "Сабах", за який у 21-у матчі минулого сезону він забив 8 м'ячів.

Як стало відомо у липні, переговори з Девічем вів одеський "Чорноморець".

Після чотирьох матчів у чемпіонаті Сербії нова команда Марко займає 10-те місце у турнірній таблиці.