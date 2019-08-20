У новому сезоні Favbet Екстра-ліги візьмуть участь 9 футзальних команд

Визначилися учасники нового сезону Favbet Екстра-ліги з футзалу.

У сезоні-2019/20 Favbet Екстра-ліги візьмуть участь 9 футзальних команд. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

У порівнянні з попереднім чемпіонатом серед учасників відсутні покровський “Титан” і “АРПИ Запоріжжя”. Натомість, новачком стане віце-чемпіон Першої ліги “Food Centre-СумДУ”.

Система розіграшу не зазнала змін. Команди відіграють регулярний чемпіонат у форматі двох кіл з роз`їздами та продовжать боротьбу за медалі вже у матчах з так званими “золотими” очками, набраними у матчах, зіграних між собою.

19 серпня у київському Будинку футболу на загальних зборах представників команд-учасниць Favbet Екстра-ліги відбулася церемонія жеребкування календаря нового чемпіонату.

Розклад 1-го туру, матчі якого заплановані на 14 вересня, виглядає таким чином:

“ІнБев” (Житомир) – “Енергія” (Львів);

“Кардинал-Рівне» (Рівне) – “Сокіл” (Хмельницький);

“ХІТ» (Київ) – “Продексім” (Херсон);

“Епіцентр-К-Авангард” (Одеса) – “Ураган” (Івано-Франківськ).