Українська футзальна Екстра-ліга змінила назву та логотип

Вперше в історії українського футзалу чемпіонат у найвищому за рангом дивізіоні проходитиме за підтримки титульного спонсора – міжнародної компанії Favbet.

Угода між Асоціацією футзалу України та компанією Favbet наразі розрахована на один змагальний сезон, повідомляє пресслужба АФУ.

Під час підписання договору 19 серпня було представлено новий логотип та назву чемпіонату – Favbet Екстра-ліга.

На новому лого зображено 7 зірок, які символізують клуби-засновники Екстра-ліги.

Читайте також: УПЛ представила новий логотип футбольного чемпіонату України

Загальні збори представників команд-учасниць Екстра-ліги під головуванням президента АФУ Сергія Владика і віце-президента Володимира Гримайла відбулися 19 серпня у київському Будинку футболу. Участь у заході взяли представники семи команд-учасниць нового сезону (відсутні – “Продексім” та “Сокіл”).