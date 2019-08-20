Футболісти донецького “Олімпіка” тренуються під керівництвом Климовського
Після поразки від львівських “Карпат” і відставки Жуліо Сезара керувати тренувальним процесом було довірено Ігорю Климовському. Про це повідомляє пресслужба ФК “Олімпік”.
Перед початком відновлювального тренування 19 серпня Ігор Климовський у своєму вступному слові підтримав гравців і закликав команду забути всі невдачі, зосередитися на роботі. Тренування тривало 1 годину.“Олімпік” тренується під керівництвом Ігоря Климовського / Фото: ФК "Олімпік"
Сьогодні, 20 серпня, команда приступить вже до цілеспрямованої підготовки до матчу з київським “Динамо”.
Нагадаємо, напередодні головний тренер “Олімпіка” Жуліо Сезар залишив команду. Рішення про відставку бразильського фахівця і його тренерського штабу президент донецького клубу Владислав Гельзін прийняв відразу після поразки від львівських “Карпат”.
У 4 стартових матчах Favbet-Ліги команда, очолювана бразильським наставником, зазнала 4 поразки з різницею м'ячів 2:8. Як результат - останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.