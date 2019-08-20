Півзахисник “Динамо” Дуелунд пропустить 5-6 тижнів через проблеми з ногою

Данський півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Міккель Дуелунд повідомив, що пропустить 5-6 тижнів через проблеми з ногою.

Міккель Дуелунд в інтерв'ю офіційному сайту “Динамо”, зокрема, зазначив, що наразі його нога не в ідеальному стані й потребує операції.

“Моя нога зараз не в ідеальному стані. Мені потрібна операція. Без футболу буду ще 5-6 тижнів. Правду кажучи, дуже втомився від цього. Я дуже засмучений, тому що навіть не тренуюся з командою. Прикро, що не можу допомагати “Динамо”. Уже хочу показати свої здібності новому тренерському штабу.

Це нелегко. Психологічно важко стільки не грати. Вже чекаю закінчення цього періоду”, - сказав Дуелунд.

Нагадаємо, наступний матч “Динамо” зіграє 24 серпня, коли в чемпіонаті УПЛ в Києві прийматиме донецький “Олімпік”.