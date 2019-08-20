Бігмен збірної України Герун розпочав тренування у складі іспанської "Унікахи"

Бігмен збірної України з баскетболу Володимир Герун розпочав підготовку до сезону-2019/20 у складі свого нового іспанського клубу “Унікаха”.

24-річний український баскетболіст Володимир Герун, який влітку підписав контракт із “Унікахою” на 3 роки за системою 2+1, вже пройшов медогляд та приступив до роботи. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Минулий сезон “Унікаха” завершила на 5 місці в регулярному чемпіонаті Ліги АСВ (21 перемога, 13 поразок), а в першому раунді плей-оф з рахунком 1:2 програла чвертьфінальну серію плей-оф “Валенсії”.

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Нагадаємо, що сезон-2018/19 Володимир Герун провів у складі “Бреогана”, який в підсумку посів останнє місце в чемпіонаті Іспанії та вилетів з елітного дивізіону. За “Бреоган” українець проводив в середньому 24.2 хвилини за матч та у 33 проведених матчах набирав 11.4 очка та робив 6.5 підбирання.