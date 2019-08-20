Світоліна і Монфіс готуються до старту на US Open
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Укрінформ
Перша “ракетка” України Еліна Світоліна разом із французьким тенісистом Гаелєм Монфісом готується до старту на Відкритому чемпіонаті США (US Open).
Особистий рекорд Еліни Світоліної на кортах американського “Мейджора” - четверте коло, французький тенісист дійшов в Нью-Йорку до півфіналу. Про це повідомляє БТУ.
Відео тренування:
Нагадаємо, до основної сітки четвертого в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США (US Open) із загальним призовим фондом $50,4 млн заявлені чотири українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова. Матчі в жіночій сітці пройдуть в Нью-Йорку з 26 серпня по 7 вересня.
Фото: Women's Tennis Blog