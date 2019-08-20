Світоліна і Монфіс готуються до старту на US Open

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна разом із французьким тенісистом Гаелєм Монфісом готується до старту на Відкритому чемпіонаті США (US Open).

Особистий рекорд Еліни Світоліної на кортах американського “Мейджора” - четверте коло, французький тенісист дійшов в Нью-Йорку до півфіналу. Про це повідомляє БТУ.

Відео тренування:

Читайте також: Світоліна піднялася на 5 місце в рейтингу WTA

Нагадаємо, до основної сітки четвертого в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США (US Open) із загальним призовим фондом $50,4 млн заявлені чотири українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова. Матчі в жіночій сітці пройдуть в Нью-Йорку з 26 серпня по 7 вересня.

Фото: Women's Tennis Blog