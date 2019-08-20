Українські бадмінтоністи виграли два матчі на старті чемпіонату світу в Швейцарії
Укрінформ
У Базелі (Швейцарія) стартував 25-й чемпіонат світу з бадмінтону.
У перший день українці виграли два матчі з двох, повідомляє Укрінформ.
Артем Почтарьов здобув вольову перемогу над австрійцем Лукою Врабером - 18:21, 21:15, 21:16 а мікст Валерій Атращенков - Єлизавета Жарка впевнено переграв американців Метью Фогарті та Ізабель Чжон - 21:9, 21:10.
Атращенков і Жарка сьогодні зустрінуться з посіяними під 10-м номером Хафізом Фейсалом і Глорією Еммануель Віджая з Індонезії, а жіноча пара Єлизавета Жарка - Марина Ільїнська зіграють з німкенями Йоганною Голішевською і Ларою Кеплайн.
Чемпіонат світу з бадмінтону пройде до 25 серпня.
На фото: Артем Почтарьов.