Українські бадмінтоністи виграли два матчі на старті чемпіонату світу в Швейцарії

У Базелі (Швейцарія) стартував 25-й чемпіонат світу з бадмінтону.

У перший день українці виграли два матчі з двох, повідомляє Укрінформ.

Артем Почтарьов здобув вольову перемогу над австрійцем Лукою Врабером - 18:21, 21:15, 21:16 а мікст Валерій Атращенков - Єлизавета Жарка впевнено переграв американців Метью Фогарті та Ізабель Чжон - 21:9, 21:10.

Атращенков і Жарка сьогодні зустрінуться з посіяними під 10-м номером Хафізом Фейсалом і Глорією Еммануель Віджая з Індонезії, а жіноча пара Єлизавета Жарка - Марина Ільїнська зіграють з німкенями Йоганною Голішевською і Ларою Кеплайн.

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Чемпіонат світу з бадмінтону пройде до 25 серпня.

На фото: Артем Почтарьов.