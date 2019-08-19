Мессі та Ібрагімович серед претендентів на гол року

Голосування за кращий гол року триватиме на офіційному сайті ФІФА до 1 вересня.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала імена претендентів на премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається автору найкрасивішого голу року. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На премію Пушкаша номіновані: Ліонель Мессі («Барселона»), Златан Ібрагімович («Лос-Анджелес Гелаксі»), Фабіо Квальярелла («Сампдорія»), Ендрос Таунсенд («Кристал Пелас»), Матеус Кунья («Лейпциг»), Хуан Кінтеро («Рівер Плейт»), Даніель Жорі («Дебрецен»), а також футболістки Аджара Нчут (збірна Камеруну), Емі Родрігес («Юта») і Біллі Сімпсон («Кліфтонвілл»).

Голосування за кращий гол року триватиме на офіційному сайті ФІФА до 1 вересня. Три лідери вийдуть у фінальний етап голосування, на якому кращого визначать легенди ФІФА.

У минулому році премію Пушкаша виграв нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах, чий гол у ворота «Евертона» визнали кращим.