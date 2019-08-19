Мессі та Ібрагімович серед претендентів на гол року
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала імена претендентів на премію імені Ференца Пушкаша, яка вручається автору найкрасивішого голу року. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
На премію Пушкаша номіновані: Ліонель Мессі («Барселона»), Златан Ібрагімович («Лос-Анджелес Гелаксі»), Фабіо Квальярелла («Сампдорія»), Ендрос Таунсенд («Кристал Пелас»), Матеус Кунья («Лейпциг»), Хуан Кінтеро («Рівер Плейт»), Даніель Жорі («Дебрецен»), а також футболістки Аджара Нчут (збірна Камеруну), Емі Родрігес («Юта») і Біллі Сімпсон («Кліфтонвілл»).
Голосування за кращий гол року триватиме на офіційному сайті ФІФА до 1 вересня. Три лідери вийдуть у фінальний етап голосування, на якому кращого визначать легенди ФІФА.
У минулому році премію Пушкаша виграв нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах, чий гол у ворота «Евертона» визнали кращим.