Спортсмен-екстремал, який пливе від Білорусі до Чорного моря, прибув до Черкас

Спортсмен-екстремал Михайло Романішин, який поставив за мету вплав подолати відстань від кордону з Білоруссю до Чорного моря, у понеділок, 19 серпня, прибув до Черкас.

Позаду залишилося рівно 300 кілометрів, повідомляє телеканал UA:Черкаси.

"Сьогодні до Черкас завітав спортсмен-екстремал Михайло Романішин. Зустріч провели в межах рекордного запливу від кордону з Білоруссю до Чорного моря. Михайло і його команда почали свій заплив 5 серпня. Нині спортсмен подолав 300 км. Кінцева мета запливу – Херсон", - йдеться у повідомленні.

Михайло Романішину 29 років. Він родом із Миколаєва, нині мешкає у Києві. Загалом за день чоловік долає 25-30 кілометрів.

Каже, що хоче бути прикладом для двох своїх синів та для інших дітей.

"Спробуй ти - вийде і більше, і краще! Я не найшвидший і не найвитриваліший в Україні - просто задався метою. І прислухаються дітки", - розповів Романішин про своє спілкування з молоддю.

Найскладнішим відтинком шляху наразі для спортсмена було Канівське водосховище, на якому довелося долати високі хвилі, як на справжньому морі.

Команда підтримки супроводжує спортсмена човном: колеги організовують відпочинок, годують плавця, стежать за його безпекою.

Читайте також: У Черкасах відбувся мінікемп баскетболіста НБА Святослава Михайлюка

Фінішувати у Херсоні Романішин планує 12-15 вересня.