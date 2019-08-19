Спортсмен-екстремал, який пливе від Білорусі до Чорного моря, прибув до Черкас
Позаду залишилося рівно 300 кілометрів, повідомляє телеканал UA:Черкаси.
"Сьогодні до Черкас завітав спортсмен-екстремал Михайло Романішин. Зустріч провели в межах рекордного запливу від кордону з Білоруссю до Чорного моря. Михайло і його команда почали свій заплив 5 серпня. Нині спортсмен подолав 300 км. Кінцева мета запливу – Херсон", - йдеться у повідомленні.
Михайло Романішину 29 років. Він родом із Миколаєва, нині мешкає у Києві. Загалом за день чоловік долає 25-30 кілометрів.
Каже, що хоче бути прикладом для двох своїх синів та для інших дітей.
"Спробуй ти - вийде і більше, і краще! Я не найшвидший і не найвитриваліший в Україні - просто задався метою. І прислухаються дітки", - розповів Романішин про своє спілкування з молоддю.
Найскладнішим відтинком шляху наразі для спортсмена було Канівське водосховище, на якому довелося долати високі хвилі, як на справжньому морі.
Команда підтримки супроводжує спортсмена човном: колеги організовують відпочинок, годують плавця, стежать за його безпекою.
Фінішувати у Херсоні Романішин планує 12-15 вересня.