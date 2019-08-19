Матч Ліги Європи УЄФА "Еспаньйол" - "Зоря" розсудять німецькі арбітри
Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій визначився із суддівськими призначеннями на перші матчі кваліфікаційного плей-офф раунду Ліги Європи.
Поєдинок між іспанським клубом "Еспаньйол" та українською командою "Зоря" (Луганськ), що пройде у Барселоні, обслуговуватимуть німецькі рефері, повідомляє Укрінформ.
Головний рефері - Тобіас Штілер, лайнсмени - Майк Піккель і Крістіан Гіттельман, четвертий суддя - Гарм Осмерс.
Матч "Еспаньйол" - "Зоря" розпочнеться у четвер, 22 серпня, о 22.00 за київським часом.