Комісія НОК "Закордонне українство" заснувала онлайн-журнал "Спортивний родовід"
Місією журналу є збереження історії тіловиховання, спортивного та олімпійського руху як національної пам’яті України. Місію доповнює гасло видання "Історію знаєш - перемогу здобуваєш!", повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.
На сторінках журналу на основі першоджерел та невідомих фактів друкуватимуться унікальні матеріали про події та постаті українського спорту.
Партнерами видання є Українська спортова централя Америки й Канади, Український музей спорту та Зала слави (США), Спілка української молоді, Центральний державний архів зарубіжної україніки, Музей української діаспори, Український музей-архів у Клівленді (США), Українське культурне товариство "Просвіта" (Аргентина), Інститут досліджень української діаспори та інші.