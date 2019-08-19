Комісія НОК "Закордонне українство" заснувала онлайн-журнал "Спортивний родовід"

За пропозицією члена комісії Національного олімпійського комітету України "Закордонне українство" Олексія Ляха-Породька засновано онлайн-журнал "Спортивний родовід".

Місією журналу є збереження історії тіловиховання, спортивного та олімпійського руху як національної пам’яті України. Місію доповнює гасло видання "Історію знаєш - перемогу здобуваєш!", повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

На сторінках журналу на основі першоджерел та невідомих фактів друкуватимуться унікальні матеріали про події та постаті українського спорту.

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Партнерами видання є Українська спортова централя Америки й Канади, Український музей спорту та Зала слави (США), Спілка української молоді, Центральний державний архів зарубіжної україніки, Музей української діаспори, Український музей-архів у Клівленді (США), Українське культурне товариство "Просвіта" (Аргентина), Інститут досліджень української діаспори та інші.