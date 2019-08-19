Михайличенко в курсі всіх справ “Динамо” і знає команду зсередини - Ігор Суркіс

Президент київського футбольного клубу “Динамо” Ігор Суркіс поділився причинами призначення на посаду головного тренера команди Олексія Михайличенка.

Ігор Суркіс в інтерв’ю програмі “Профутбол”, зокрема, зазначив, що Михайличенко в курсі всіх справ “Динамо” і знає команду зсередини.

“Моє рішення прийнято лише по одній простій причині: Михайличенко в курсі всього, що відбувалося в “Динамо”, від нього не було жодної таємниці, він займався трансферною політикою. Він їздив 4-5 разів на місяць у відрядження, дивився ігри інших команд.

Наскільки мені відомо, спілкувався з Хацкевичем, бачив тренувальний процес, він знає команду зсередини. Зараз середина сезону. Ми переговорили з Михайличенком, він вселив мені, що ми одна команда”, - цитує Суркіса Tribuna.com.

Відео інтерв'ю:

Як повідомлялося, після вильоту “Динамо” з Ліги чемпіонів УЄФА від бельгійського “Брюгге” весь тренерський штаб “Динамо” був відправлений у відставку. Нові кадрові призначення викликали шквал критики у вболівальників.

До нового тренерського штабу “Динамо” увійшли Олексій Михайличенко, Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов.