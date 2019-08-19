Роман Яремчук: Радий, що тренер довіряє мені місце у складі "Гента"

У поєдинку футбольної першості Бельгії "Гент" переміг "Остенде" - 2:0. Один із м'ячів забив Роман Яремчук. Це був уже шостий гол форварда збірної України за клуб зі старту нинішнього сезону.

Після матчу Ромен зазначив, що він багато працює і радий, що тренер довіряє йому місце у складі, повідомляє пресс-служба УАФ.

"Ми добре зіграли. Це була важлива перемога. У четвер на нас очікує поєдинок Ліги Європи з "Рієкою". Це сильний клуб, тож буде нелегко. Нашою метою є вихід до групового етапу турніру, і для її досягнення ми маємо здобути потрібний результат. Я продовжую старанно працювати кожного дня і радий, що тренер довіряє мені місце у складі. Мені дуже подобається грати із Джонатаном Девідом. Його передачі убивчі для суперників. Ми налагодили відмінну взаємодію, набагато кращу, ніж минулого року. Поєднання наших якостей є перевагою для "Гента". Що допомагає нам досягати хороших результатів? У тому числі й досвід. З такими гравцями, як Депуатр, Мохаммаді й Лустіг, справи йдуть добре. У нас у команді відмінна атмосфера!" - підкреслив Яремчук.

Читайте також: Шаран став кращим тренером 4 туру чемпіонату України з футболу

Нагадаємо, після чотирьох турів чемпіонату Бельгії "Гент" із сімома очками розташувався на п'ятому місці. У наступному турі "буйволи" зіграють з "Антверпеном" на виїзді.