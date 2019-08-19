Шаран став кращим тренером 4 туру чемпіонату України з футболу

Наставника "Олександрії" Володимира Шарана визнано кращим тренером 4-го туру чемпіонату України з футболу серед клубі Прем'єр-ліги.

Так вирішило у понеділок Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу, проаналізувавши матчі туру, повідомляє офіційний сайт цієї організації.

"Підопічні Володимира Шарана у гостях завдали поразки луганській "Зорі" - 2:1. Це перший програш команди Віктора Скрпиника... Після 9-ти матчів без перемог команда Шарана потихеньку входить у ритм. Вона вже має два виграші поспіль, причому, успіх у поєдинку із "Зорею" доволі показовий і підтверджує думку, що "Олександрія" може вдало використовувати тренерську установку на пресинг, атлетичний та насичений футбол", - зазначається у повідомленні.