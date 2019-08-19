Українські борчині стали третіми на чемпіонаті світу серед юніорів у Таллінні
Укрінформ
Збірна України з боротьби посіла третю сходинку у загальному заліку юніорського чемпіонату світу у столиці Естонії.
Наша команда здобула у Таллінні чотири медалі, повідомили Укрінформу у прес-службі Мінмолодьспорту.
Срібну нагороду до української скарбнички принесла Аліна Акобія, володарками бронзових медалей стали Марія Винник, Катерина Зелених та Анастасія Альпеєва.
Дівчат готувала до змагань чемпіонка світу та Європи Катерина Бурмістрова.