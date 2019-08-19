Українські борчині стали третіми на чемпіонаті світу серед юніорів у Таллінні

Українські борчині стали третіми на чемпіонаті світу серед юніорів у Таллінні

Укрінформ
Збірна України з боротьби посіла третю сходинку у загальному заліку юніорського чемпіонату світу у столиці Естонії.

Наша команда здобула у Таллінні чотири медалі, повідомили Укрінформу у прес-службі Мінмолодьспорту.

Срібну нагороду до української скарбнички принесла Аліна Акобія, володарками бронзових медалей стали Марія Винник, Катерина Зелених та Анастасія Альпеєва.

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Дівчат готувала до змагань чемпіонка світу та Європи Катерина Бурмістрова.

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