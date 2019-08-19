Бех-Романчук і Ляхова виступили на етапі Діамантової Ліги в Бірмінгемі

Українські легкоатлетки Марина Бех-Романчук і Ольга Ляхова виступили на етапі “Діамантової Ліги” в Бірмінгемі (Велика Британія).

Марина Бех-Романчук змагалася у стрибках у довжину і показала 5-й результат. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

У найкращій зі своїх спроб спортсменка стрибнула на 6,67 м, а перемогу святкувала бельгійка Нафіссату Тіам - 6,86 м.

Ольга Ляхова фінішувала дев'ятою з бігу на 800 м, її результат - 2.03,64 хв. Перемогла американка Еджи Вілсон - 2.00,76 хв.

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Відео змагань:

Етап "Діамантової Ліги" в Бірмінгемі проходив 18 серпня.

Фото: НОК України