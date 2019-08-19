Пляжний футбол: визначився остаточний склад учасників Суперфіналу Євроліги-2019

Визначилися всі учасники Суперфіналу Євроліги-2019 з пляжного футболу, який відбудеться в португальському містечку Фігейра-да-Фош.

Збірні Білорусі та Італії останніми пробилися до Суперфіналу цьогорічної Євроліги з пляжного футболу. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За результатами другого кваліфікаційного етапу в італійській Катанії ці команди випередили збірні Німеччини та Франції. Білоруси посіли перше місце у відбірковій групі, італійці — друге.

Збірна України вийшла до фінальної частини змагань ще в липні, за підсумками першого кваліфікаційного етапу в португальському Назаре.

Таким чином, остаточно склад учасників Суперфіналу Євроліги 2019 року виглядає так: Іспанія, Португалія, Білорусь, Італія, Україна, Росія, Туреччина, Швейцарія.

Нагадаємо, Суперфінал Євроліги-2019 з пляжного футболу проходитиме 5 — 8 вересня в португальському містечку Фігейра-да-Фош.