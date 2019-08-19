Кирило Ковалець — кращий гравець 4-го туру Favbet Ліги

Кирило Ковалець — кращий гравець 4-го туру Favbet Ліги

Укрінформ
Півзахисник футбольного клубу “Олександрія” Кирило Ковалець визнаний кращим гравцем 4-го туру Favbet Ліги.

Кирило Ковалець переміг у голосуванні фахівців експертної ради УПЛ за найяскравішого футболіста серед усіх, хто взяв участь у 4-му турі Favbet Ліги. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

“За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Олександрії” Сергій Ковалець, який у матчі з “Зорею” зробив “дубль” (а міг оформити хет-трик). Він випередив півзахисників Олексія Гуцуляка (“Карпати”) і Марлоса (“Шахтар”)”, - йдеться в повідомленні.

До складу експертної ради увійшли Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Артур, Валерко, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський.

Читайте також: "Зоря" поступилася "Олександрії" у футбольній Прем'єр-лізі України

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня луганська "Зоря" зазнала домашньої поразки з рахунком 1:2 від "Олександрії" у четвертому турі чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги. У складі команди Володимира Шарана дублем відзначився Кирило Ковалець (58, 76); у "Зорі" гол до свого активу записав Богдан Леднєв (86).

Фото: ФК “Олександрія”

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-