Кирило Ковалець — кращий гравець 4-го туру Favbet Ліги

Півзахисник футбольного клубу “Олександрія” Кирило Ковалець визнаний кращим гравцем 4-го туру Favbet Ліги.

Кирило Ковалець переміг у голосуванні фахівців експертної ради УПЛ за найяскравішого футболіста серед усіх, хто взяв участь у 4-му турі Favbet Ліги. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

“За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Олександрії” Сергій Ковалець, який у матчі з “Зорею” зробив “дубль” (а міг оформити хет-трик). Він випередив півзахисників Олексія Гуцуляка (“Карпати”) і Марлоса (“Шахтар”)”, - йдеться в повідомленні.

До складу експертної ради увійшли Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Артур, Валерко, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня луганська "Зоря" зазнала домашньої поразки з рахунком 1:2 від "Олександрії" у четвертому турі чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги. У складі команди Володимира Шарана дублем відзначився Кирило Ковалець (58, 76); у "Зорі" гол до свого активу записав Богдан Леднєв (86).

Фото: ФК “Олександрія”