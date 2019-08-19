У Черкасах відбувся мінікемп баскетболіста НБА Святослава Михайлюка
Один із найзнаковіших заходів історії баскетбольної школи “Черкаських Мавп” відбувся 17 серпня, а участь у ньому взяли близько 100 дітей з різних юнацьких команд клубу. Про це повідомляє пресслужба БК “Черкаські Мавпи”.
“Головний організатор спортивного свята заручився підтримкою усієї основи “Черкаських Мавп”, яка розпочала підготовку до нового сезону в Черкасах. Легіонери, старожили клубу, молоді гравці тренери та навіть персонал клубу – усі були задіяні у масштабному тренувальному процесі”, - йдеться в повідомленні.
Відеосюжет ФБУ з місця події:
На завершення зустрічі Святослав Михайлюк запевнив, що кемпи його імені в Черкасах стануть традиційними. Цілком ймовірно, що наступного літа вони перетворяться у повноцінний тренувальний табір, який триватиме кілька днів.