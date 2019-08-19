Людмила Кіченок вийшла до 1/4 парного фіналу турніру WTA в Бронксі

Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з Галиною Воскобоєвою вийшла до парного чвертьфіналу турніру WTA в Бронксі (США).

Поєдинок Людмила Кіченок (Україна)/Галина Воскобоєва (Казахстан) - Оксана Калашникова (Грузія)/Марія Санчес (США) першого кола змагань у Бронксі завершився з рахунком 6:2, 5:7, 10:6. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав півтори години. Кіченок і Воскобоєва оформили 4 брейкпоїнти з 6 (їх суперниці - 3 з 13), а на вирішальному тайбрейку з рахунку 2:3 виграли 8 з наступних 11 розіграшів. На рахунку українсько-казахстанської пари 5 мінібрейків проти 3 у їх суперниць.

Читайте також: Козлова програла свій стартовий матч на турнірі WTA International у Бронксі

У чвертьфіналі турніру NYJTL Bronx Open (WTA International) у Бронксі з призовим фондом 250 тис. доларів Кіченок і Воскобоєва зіграють із переможницями матчу сестер Чжань проти дуету Сасновіч/Кужмова.