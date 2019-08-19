Завацька і Калініна стартують у кваліфікації US Open

Українки Катарина Завацька і Ангеліна Калініна розпочинають відбір до основної сітки заключного, четвертого в сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США (US Open) із загальним призовим фондом $50,4 млн.

Першою суперницею Завацької у кваліфікації буде Юлія Глушко з Ізраїлю, Калініна у свою чергу зустрінеться з американкою Енн Лі, повідомляє Укрінформ.

В основну сітку US Open заявлені чотири українки - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова.

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На американському "мейджорі" гарантовано зіграють 102 тенісистки станом на рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA) від 15 липня.

Матчі в жіночій сітці Відкритого чемпіонату США пройдуть в Нью-Йорку з 26 серпня по 7 вересня.

На фото: Катарина Завацька.