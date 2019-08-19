Козлова програла свій стартовий матч на турнірі WTA International у Бронксі

Українська тенісистка Катерина Козлова не зуміла подолати стартовий раунд турніру WTA серії International у (Бронксі) США.

Поєдинок Катерина Козлова (Україна) - Алізе Корне (Франція) першого кола змагань NYJTL Bronx Open у Бронксі завершився з рахунком 4:6, 2:6. Про це повідомляє БТУ.

У першому сеті українка лідирувала 3:1, але не зуміла розвинути перевагу, француженка виграла 3 гейми поспіль і вийшла вперед. У десятому геймі Козлова не втримала свою подачу і програла першу партію, після чого тенісисткам довелося перервати матч через дощ. У другому сеті Корне виграла 4 гейми з рахунку 2:2 і завершила поєдинок на свою користь.

Читайте також: Світоліна піднялася на 5 місце в рейтингу WTA

Наступного тижня Катерина Козлова зіграє на Відкритому чемпіонаті США.