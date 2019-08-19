Стаховський стартує в кваліфікації US Open

Український тенісист Сергій Стаховський стартує у відбірковій сітці на Відкритому чемпіонаті США (US Open) в Нью-Йорку.

Суперником Сергія Стаховського у першому раунді відбору US Open (Grand Slam) із призовим фондом 50 млн 400 тис. доларів став представник Іспанії Нікола Кун (АТР 191). Про це повідомляє БТУ.

Раніше суперники зустрічалися 2018 року на "челленджері" в Кобленці, тоді Стаховський переміг.

Свій кращий результат на Відкритому чемпіонаті США по тенісу 33-річний український тенісист показав 2010 і 2015 років, коли дійшов до третього кола в основі.

Читайте також: Стаховський не зміг пройти третє коло турніру ATP у Порторожі

Змагання в основній сітці US Open розпочнуться 26 серпня і триватимуть до 8 вересня.