Надія Кіченок програла у фіналі кваліфікації на турнірі WTA в Нью-Йорку

Українка Надія Кіченок не змогла пробитися до основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - NYJTL Bronx Open - в Нью-Йорку (США) з призовим фондом $250 тис.

У фіналі кваліфікації Кіченок поступилася 77-й "ракетці" світу Каї Канепі з Естонії - 7:6 (7:3), 1:6, 2:6, повідомляє Укрінформ. Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин. Надія Кіченок продовжить виступ в парному розряді, де зіграє в дуеті з німкенею Лаурою Зігемунд. Читайте також: Марта Костюк розповіла, чому пропустить US Open Турнір NYJTL Bronx Open проводиться в Нью-Йорку вперше. Фото: Douglas Stringer / Icon Sportswire.