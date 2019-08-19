Надія Кіченок програла у фіналі кваліфікації на турнірі WTA в Нью-Йорку
Укрінформ
Українка Надія Кіченок не змогла пробитися до основної сітки турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) - NYJTL Bronx Open - в Нью-Йорку (США) з призовим фондом $250 тис.
У фіналі кваліфікації Кіченок поступилася 77-й "ракетці" світу Каї Канепі з Естонії - 7:6 (7:3), 1:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин.
Надія Кіченок продовжить виступ в парному розряді, де зіграє в дуеті з німкенею Лаурою Зігемунд.
Турнір NYJTL Bronx Open проводиться в Нью-Йорку вперше.
Фото: Douglas Stringer / Icon Sportswire.